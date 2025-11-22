La próxima semana harán una pericia clave sobre el cuadro “Retrato de una dama”
Se trata de la obra hallada en Mar del Plata que fue robada por los nazis. Además, el Tribunal aceptó a Marei von Saher como querellante.
Se trata de la obra hallada en Mar del Plata que fue robada por los nazis. Además, el Tribunal aceptó a Marei von Saher como querellante.
El peritaje reveló que se trataría de un cuadro del pintor italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti y su valor rondaría los 250.000 euros.
Lo entregó en la Fiscalía la propia familia que lo tenía en su poder. Se trata de “Retrato de una dama”, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi.
Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso participaron hoy de una audiencia, pero optaron por no manifestarse. Están libres, pero les prohibieron salir del país.
Fue frente al Ministerio de Seguridad. Ladrones lo despertaron mientras dormía junto a su esposa. Se llevaron plata, un cuadro y una espada.