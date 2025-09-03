La Justicia Federal de Mar del Plata recuperó el cuadro Retrato de una dama, del artista italiano Giuseppe Ghislandi, robado durante la Segunda Guerra Mundial al galerista judío holandés Jacques Goudstikker. La obra, descubierta en la casa de un jerarca nazi en la ciudad, fue presentada este miércoles en una conferencia de prensa tras varios días de búsqueda por parte de las autoridades. La propia familia habría sido la encargada de entregarla en la fiscalía.

Ads

La investigación, a cargo del fiscal federal Carlos Martínez y el juez Santiago Inchausti, indaga por encubrimiento a Patricia Kadgien, hija de Friedrich Gustav Kadgien, conocido como “el mago de las finanzas” del régimen nazi, y su esposo, Juan Carlos Cortegoso. Ambos serán indagados este jueves, sospechados de ocultar la obra tras el destape del caso. Inicialmente, el cuadro fue entregado a la Justicia Civil, que se declaró incompetente y lo remitió a la Justicia Federal para esclarecer cómo llegó a Mar del Plata.

Durante los allanamientos, realizados en domicilios vinculados a la familia Kadgien, se secuestraron otras obras de arte, incluyendo dos retratos del Siglo XIX hallados en la casa de otra hija de Kadgien, en el barrio Parque Luro. “También se encontraron dibujos y grabados. Las obras serán analizadas para establecer si tienen relación con pinturas robadas durante la Segunda Guerra Mundial”, informaron fuentes de la fiscalía. Los procedimientos abarcaron propiedades en los barrios Parque Luro, La Florida y el centro.

Ads

Puede interesarte

El caso salió a la luz gracias a una investigación del medio neerlandés AD. Su corresponsal en Buenos Aires, Peter Stouten, descubrió la obra al revisar imágenes de una propiedad en venta de la familia Kadgien, donde se veía el cuadro en el living. Aunque las hijas de Kadgien, Patricia y Alicia, evitaron contactarlo, la publicación desencadenó acciones judiciales de Interpol Argentina y Arba Aduana. En un allanamiento posterior, en el lugar donde estaba el cuadro, las autoridades encontraron un tapiz con la imagen de dos caballos.

Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso enfrentan arresto domiciliario por 72 horas, mientras la Justicia formaliza la acusación por encubrimiento. La investigación continúa para determinar el origen de las demás obras halladas y su posible conexión con el saqueo nazi.

Ads

Fuente: con información de Clarín