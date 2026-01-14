Un peritaje oficial confirmó que la obra “Retrato de una dama”, denunciada como sustraída durante la ocupación nazi en los Países Bajos, fue atribuida al pintor italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, conocido como Il Pitocchetto. El cuadro, que habría pertenecido al comerciante de arte neerlandés Jacques Goudstikker, tendría un valor estimado de 250.000 euros y fue hallado en Mar del Plata en el marco de una investigación federal.

La Unidad Fiscal Mar del Plata, coordinada por el fiscal general Daniel Eduardo Adler, recibió los resultados del análisis realizado por especialistas de la Academia Nacional de Bellas Artes, quienes concluyeron que la pieza no corresponde a Giuseppe Ghislandi —como se creía inicialmente— sino a Ceruti. El informe fue elaborado por Ángel Miguel Navarro y Alejo Gabriel Lo Russo.

Origen de la investigación

La causa se inició el 25 de agosto de 2025 tras denuncias de INTERPOL Argentina y la Dirección General de Aduanas, que alertaron sobre la posible presencia de la obra en una vivienda de la ciudad. A partir de esa información se realizaron allanamientos, uno de ellos en el domicilio de la hija de un exfuncionario nazi y su pareja. El 3 de septiembre, el abogado de los sospechosos entregó el cuadro en la sede fiscal, donde quedó resguardado y luego a disposición de la Corte Suprema por orden del juez federal Santiago Inchausti.

En la audiencia de formalización, el fiscal Carlos Martínez imputó a la mujer y a su pareja por encubrimiento agravado, subrayando que se trata de un delito conexo a crímenes de lesa humanidad.

Los resultados del peritaje

Los expertos describieron la obra como perteneciente a la tradición del barroco tardío o rococó temprano, con un estado de conservación estable pese a intervenciones previas. La atribución a Ceruti se fundamenta en el tratamiento descriptivo de la indumentaria y el enfoque narrativo y social, rasgos característicos del naturalismo lombardo del siglo XVIII.

Aunque los inventarios históricos consignaban la autoría de Ghislandi, el estudio recordó que la pieza fue alternativamente atribuida a ambos artistas a lo largo del tiempo: Roberto Longhi la vinculó a Ceruti en 1927; luego fue exhibida como Ghislandi en Ámsterdam en 1934 y 1936; y en 1982 Mina Gregori la incorporó definitivamente al corpus de Ceruti. La autenticidad y su pertenencia a la colección sustraída a Goudstikker se corroboraron mediante documentación histórica y registros del Instituto Neerlandés de Historia del Arte (RKD).

Con el peritaje concluido, la investigación continúa en el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal local, con plazo extendido hasta marzo próximo, mientras se define el destino final de la obra.

