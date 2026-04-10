violencia niños

El duro mensaje del abuelo de Lucio Dupuy por el caso de Ángel
Tras la muerte del niño en Chubut, el familiar cuestionó la falta de intervención estatal y volvió a apuntar contra las fallas en los sistemas de protección infantil.
Tras la muerte del niño en Chubut, el familiar cuestionó la falta de intervención estatal y volvió a apuntar contra las fallas en los sistemas de protección infantil.
Desde Unicef comparten recomendaciones para establecer límites claros y precisos según las diferentes edades de los niños.