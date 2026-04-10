El abuelo de Lucio Dupuy se refirió al caso de Ángel, el niño que murió en Chubut, y aseguró que la situación le resultó inevitablemente comparable con la de su nieto. En ese contexto, sostuvo que “lo mataron igual”, al remarcar similitudes en lo que consideró fallas del Estado para proteger a los menores.

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Durante sus declaraciones, apuntó contra la Justicia y los organismos de Niñez, a los que responsabilizó por no actuar a tiempo frente a situaciones de riesgo. Según planteó, estos casos evidencian problemas estructurales en los sistemas de protección infantil.

Dupuy viene reclamando desde el crimen de Lucio, ocurrido en 2021, mayores controles y cambios profundos para evitar que hechos similares se repitan. En esta oportunidad, volvió a insistir en la necesidad de revisar los mecanismos de intervención y seguimiento de los casos de vulnerabilidad.

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El caso de Ángel generó conmoción en Chubut y reavivó el debate sobre el rol del Estado en la prevención del maltrato infantil, una problemática que, según advirtió, sigue teniendo graves falencias en la Argentina.

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