El Consorcio Portuario Regional Mar del Plata formalizó su incorporación al programa provincial “Construir Igualdad”, impulsado por los ministerios de Mujeres y Diversidad y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires.

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La iniciativa busca acompañar a organismos públicos y empresas privadas en la incorporación de medidas destinadas a generar condiciones más equitativas dentro de los ámbitos de trabajo. Además, contempla la posibilidad de acceder a un sello que reconoce los avances realizados por cada institución en esta materia.

Desde el Consorcio señalaron que ya se venían aplicando distintas acciones, entre ellas capacitaciones con perspectiva de género, cupos laborales travesti-trans, medidas para facilitar el acceso al empleo, prevención de situaciones de violencia e iniciativas vinculadas con la equiparación salarial.

La incorporación a “Construir Igualdad” permitirá profundizar ese trabajo, consolidar protocolos internos y sumar herramientas para la toma de decisiones y la gestión cotidiana del organismo. También apunta a fortalecer su vínculo con la comunidad bajo criterios de trato equitativo.

De la firma participaron la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Sabrina Cartabria; la directora de Políticas de Trabajo y Cuidados para la Igualdad, Mara Rivera; y, por parte del Consorcio, su presidente Marcos Gutiérrez, los directores María del Carmen Suárez y Pablo Trueba, además de gerentes de distintas áreas.