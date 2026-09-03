Un voraz incendio se registró durante la noche de este miércoles en una antigua vivienda ubicada en Gascón 2725, a metros de San Luis, en pleno centro de Mar del Plata. El inmueble sufrió graves daños y varias dotaciones de bomberos debieron trabajar para controlar las llamas.

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El alerta ingresó alrededor de las 19.50 a través del sistema de emergencias 911 y personal del Cuartel de Bomberos Centro se trasladó inmediatamente hasta el lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que el fuego afectaba una vivienda de mampostería que se encontraba en estado de abandono y, aparentemente, sin personas en su interior. Se trata de una antigua casona con una fachada de marcada influencia italianizante, un estilo arquitectónico reconocible por elementos ornamentales como molduras, pilastras y aberturas con arcos.

Debido a que el incendio se encontraba en fase de libre combustión, se dispuso la evacuación preventiva de los dos inmuebles linderos. En un primer momento, los bomberos realizaron maniobras defensivas para impedir que las llamas alcanzaran las propiedades vecinas.

Una vez contenido el riesgo de propagación, comenzaron las tareas de ataque directo. Los efectivos ingresaron al inmueble mediante una escalera de dos tramos y lograron circunscribir el incendio.

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Como consecuencia del siniestro, la planta alta quedó afectada en un 100%, mientras que en la planta baja sufrieron daños los dos ambientes frontales, correspondientes a la cocina-comedor y una habitación. Además, se constató la pérdida total de la cubierta.

Ante la magnitud del operativo, posteriormente arribaron un camión cisterna para reabastecer de agua a las dotaciones y una tercera autobomba. Los bomberos continuaron con las tareas de enfriamiento y remoción de escombros.

Según la información oficial, no se registraron víctimas como consecuencia del incendio.

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