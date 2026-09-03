El fondo de comercio de la fábrica de productos de limpieza donde el 16 de agosto murió baleado Sebastián Nazareno García, de 16 años, fue puesto nuevamente a la venta por 280 mil dólares.

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La decisión de desprenderse del negocio había sido tomada meses antes del episodio. Los avisos fueron publicados originalmente en marzo en Marketplace, cuando el valor solicitado era de 330 mil dólares, y continúan vigentes.

La empresa, según la publicación, cuenta con 12 años de antigüedad, se dedica a la elaboración y comercialización mayorista de productos de limpieza y registra una “importante rentabilidad mensual”, además de una actividad que se encontraba “en constante crecimiento”.

El comercio quedó en el centro de la escena el 16 de agosto, cuando se produjo un enfrentamiento en sus inmediaciones. García murió baleado y otro adolescente de 15 años resultó herido.

Por el hecho fue detenido e imputado Ulises Abel Cristiano, propietario de la química, quien posteriormente obtuvo arresto domiciliario. La Justicia deberá determinar si actuó en legítima defensa, como sostiene su entorno, o si hubo un exceso en su accionar.

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La decisión de vender el establecimiento, según la información disponible, no se originó a partir del homicidio: el ofrecimiento comercial ya había sido realizado aproximadamente cinco meses antes del crimen. Cristiano había sufrido además al menos ocho hechos de inseguridad, según trascendió durante la investigación.

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