El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves se mantendrán las condiciones de inestabilidad en Mar del Plata, con chaparrones y tormentas durante gran parte de la jornada.

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En la mañana, el panorama continuará con chaparrones, una temperatura de alrededor de 10° y vientos del sector sudoeste. La probabilidad de lluvia se ubica entre el 10 y el 40%.

Por la tarde, persistirán los chaparrones con una temperatura máxima estimada en 14°, viento del sudoeste y una probabilidad de precipitaciones nuevamente entre el 40 y el 70%.

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Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima cercana a los 6°, viento del sudoeste y baja probabilidad de lluvias, entre 0 y 10%.

El organismo nacional indicó además que el viento se mantendrá entre 13 y 22 km/h durante todo el día, con predominio de sectores del noroeste y sudoeste, en un contexto de marcada inestabilidad atmosférica.

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