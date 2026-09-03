Clima inestable en Mar del Plata: siguen los chaparrones y las tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves temperaturas entre 6° y 14°, viento del sector sur y probabilidad de precipitaciones de hasta 70%.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este jueves se mantendrán las condiciones de inestabilidad en Mar del Plata, con chaparrones y tormentas durante gran parte de la jornada.
En la mañana, el panorama continuará con chaparrones, una temperatura de alrededor de 10° y vientos del sector sudoeste. La probabilidad de lluvia se ubica entre el 10 y el 40%.
Por la tarde, persistirán los chaparrones con una temperatura máxima estimada en 14°, viento del sudoeste y una probabilidad de precipitaciones nuevamente entre el 40 y el 70%.
Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura mínima cercana a los 6°, viento del sudoeste y baja probabilidad de lluvias, entre 0 y 10%.
El organismo nacional indicó además que el viento se mantendrá entre 13 y 22 km/h durante todo el día, con predominio de sectores del noroeste y sudoeste, en un contexto de marcada inestabilidad atmosférica.