Un operativo antidrogas realizado en una vivienda del barrio Félix U. Camet terminó con la detención de un hombre de 56 años y el secuestro de una importante cantidad de droga, dinero y armas.

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El procedimiento se llevó a cabo en una casa de Isla Joinville al 800, donde los investigadores encontraron 458 gramos de cocaína en formato de “piedra”, además de cogollos de marihuana, balanzas de precisión y teléfonos celulares.

También fueron incautados más de dos millones de pesos en efectivo, que según los investigadores estarían vinculados con la actividad de comercialización de estupefacientes que se investigaba.

Entre las armas secuestradas había una carabina calibre 22 con un silenciador de fabricación casera, un revólver Colt calibre 38 Special con seis proyectiles en el tambor y una escopeta de fabricación casera tipo “tumbera”, calibre 12/70.

La investigación había comenzado a mediados de junio a partir de información reunida por el Grupo Operativo de la Delegación de Drogas Ilícitas. Con autorización judicial, se realizaron distintas tareas y se interceptó a personas que previamente habían adquirido estupefacientes.

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Con esos elementos, la Justicia autorizó el allanamiento de la vivienda. El procedimiento fue realizado por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata y supervisado por el instructor judicial Álvaro Gartland, en el marco de una causa llevada adelante por los fiscales Daniela Ledesma y Rodolfo Moure.

El detenido quedó imputado por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y “tenencia ilegítima de arma de fuego”. Por disposición judicial fue trasladado y alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

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