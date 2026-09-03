La Municipalidad de General Pueyrredon puso en marcha las obras de puesta en valor de un sector de la Plaza Colón, uno de los espacios públicos más concurridos del centro de Mar del Plata. Los trabajos se realizarán a través de un mecanismo de compensación urbanística establecido por la Ordenanza 26.473.

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La renovación estará centrada principalmente en el área infantil. En una primera etapa se retirarán los juegos existentes y se desmontará el arenero, mientras que también se reparará el murete perimetral y se realizarán nuevas bases de hormigón, contrapisos y carpetas.

Uno de los principales cambios será la colocación de un piso de caucho reciclado antigolpes, pensado para brindar mayor seguridad. Además, se restaurarán aquellos elementos que se encuentren en condiciones de seguir siendo utilizados y se incorporarán nuevos juegos, entre ellos mangrullos, un domo escalador y una calesita.

La obra también contempla el recambio y la instalación de luminarias, nuevas zonas de descanso con mesas y bancos premoldeados, pisos de hormigón y la renovación de canteros con acondicionamiento del suelo y colocación de plantas.

Durante las tareas, el área infantil permanecerá vallada para permitir el avance de la obra de manera segura. Desde el Municipio indicaron que no será necesario realizar cortes de calles y que el compromiso es completar toda la intervención antes de que termine 2026.

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