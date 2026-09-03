El taekwondista marplatense Tomás Maimone regresó a la ciudad luego de una destacada gira internacional en la que obtuvo cinco medallas de oro y una de plata representando a la Argentina en competencias disputadas en China y Corea del Sur.

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El deportista del Club River de Mar del Plata fue recibido este jueves en la sede del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), donde autoridades locales reconocieron su actuación y el hecho de haber llevado el nombre de la ciudad a escenarios de primer nivel internacional.

Durante el encuentro, el presidente del EMTURyC, Diego Juárez, destacó la importancia de acompañar a los deportistas marplatenses que compiten en el exterior y aseguró que el organismo buscará brindar herramientas para que Maimone también pueda difundir los atractivos de Mar del Plata en sus futuras participaciones.

El entrenador Alejandro Yapuncic, presidente del Club River de Mar del Plata, recordó que la preparación para esta gira fue especialmente exigente y que uno de los grandes objetivos era competir en Kukkiwon, en Corea del Sur, considerado uno de los escenarios más emblemáticos del taekwondo mundial.

Maimone explicó que en China participó de un torneo abierto con atletas de distintos países asiáticos y también de un enfrentamiento entre las selecciones de Argentina y China. Posteriormente, cada competidor disputó su categoría de manera individual.

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La siguiente parada fue Corea del Sur, donde la competencia reunió en Kukkiwon a representantes de distintas modalidades del taekwondo, entre ellas WTF e ITF, con cruces entre deportistas de ambas disciplinas.

Más allá de los resultados deportivos, Maimone destacó como uno de los momentos más especiales de la gira el encuentro con Choi Hung Wah, hijo del creador del taekwondo. El marplatense pudo compartir una cena, conversar y fotografiarse con él, una experiencia que definió como tan valiosa como una medalla.

Con las seis preseas obtenidas en Asia, Maimone sumó un nuevo logro a su carrera y volvió a posicionar al taekwondo marplatense en competencias internacionales.

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