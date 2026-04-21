renovación asfaltos

Repararon más de 200 cuadras en Sierra de los Padres y reforzaron tareas de mantenimiento en la zona
El Municipio intervino en calles, espacios públicos y la Reserva Laguna de los Padres, con trabajos que abarcaron más de 300 hectáreas.
El Municipio intervino en calles, espacios públicos y la Reserva Laguna de los Padres, con trabajos que abarcaron más de 300 hectáreas.
Se trata de más de 16.500 m² de hormigón en la búsqueda del incentivo productivo. "Estas mejoras van a impulsar el crecimiento y desarrollo de nuestro polo industrial, generando que más empresas puedan instalarse", resaltó Bowden.
El Ente de Vialidad y Alumbrado Público está realizando trabajos en diferentes frentes como la demarcación de sendas peatonales, recuperación de las veredas, renovación de asfaltos, colocación de columnas de semáforo peatonal, buzón, gabinete y limpieza general.