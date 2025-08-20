El Municipió informó que en lo que va del año limpiaron 80 microbasurales e intervinieron en 400 cuadras de Chapadamalal y la zona, entre tareas de cuneteado, nivelado, entoscado y engranzado. Al mismo tiempo, trabajaron en el mantenimiento de espacios públicos.

En ese sentido, la Delegación Chapadadmalal desarrolló tareas de reparación de calles en todos los barrios que integran la jurisdicción: La Paloma, Playa Chapadmalal, Playa Los Lobos, San Eduardo del Mar, Santa Isabel, El Marquesado y San Eduardo de Chapadmalal.

Junto al Ente Municipal de Servicio Urbanos (EMSUR) y la Delegación Puerto, personal municipal retiró residuos y restos de poda en 80 sitios ubicados en distintos puntos, y le recordó a los vecinos que la conformación de microbasurales puede denunciarse a la línea de atención gratuita 147.

También realizaron tareas de mantenimiento, corte de césped y jardinería en las entradas de todos los barrios mencionados, puentes peatonales, zanjas, jardines infantiles y escuelas, entre otros sitios.

Estas son tareas que el área que depende de la Secretaría de Participación Ciudadana realiza de forma cotidiana en todo el ámbito de su jurisdicción, que va desde la avenida 515 hasta Las Brusquitas y desde la Ruta 11 hasta el camino viejo a Miramar.

