A través de la Delegación Puerto, que depende de la secretaría de Participación Ciudadana, el Municipio informó que en los últimos 30 días repararon 113 cuadras y también trabajaron en el mantenimiento de 28 hectáreas en distintos espacios públicos.

Los equipos de vialidad intervinieron en distintos frentes situados en los barrios San Jacinto, San Patricio, Faro Norte, Jardín de Peralta Ramos, Parque Independencia, Alfar, Mar y Sol, Costa Azul y Bosque Peralta Ramos. Allí, realizaron tareas de engranzado, nivelado y cuneteado de calles, a las cuales se les dio prioridad por reclamos de vecinos a la línea de atención gratuita 147.

Con relación a las acciones vinculadas con el ambiente, los agentes trabajaron en el mantenimiento de 28 hectáreas de espacios públicos. Se trata de un circuito que se compone de plazas, plazoletas, jardines de infantes, escuelas y centros de salud de la zona, entre otros sitios.

En ese sentido, las cuadrillas trabajan en el acondicionamiento, corte de césped y otras tareas de higiene en esos lugares, y una vez que terminan con todo el circuito, vuelven a empezar. De esta manera, buscan que el trabajo sea constante.

Además, la delegación se encuentra en plena implementación del programa Propietario Responsable, una iniciativa que consiste en la intimación de los propietarios de terrenos que se encuentran en estado de abandono para que los acondicionen. En caso contrario, el personal los limpia y carga los costos a la cuenta del responsable.

