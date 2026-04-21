El Municipio de General Pueyrredon informó que en lo que va del año se repararon 204 cuadras en Sierra de los Padres y zonas aledañas, en el marco de un plan de mantenimiento integral que también incluyó la intervención en espacios públicos y áreas naturales. Las tareas fueron coordinadas por la delegación Sierra de los Padres y Gloria de la Peregrina, dependiente de la Secretaría de Participación Ciudadana.

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Los trabajos se concentraron en barrios como Colinas Verdes, Colina de los Padres, Gloria de la Peregrina, Laguna de los Padres, El Coyunco y Sierra de los Padres, donde se realizaron mejoras y arreglos en la red vial. Además, se llevaron adelante tareas de corte de pasto y mantenimiento en 244 hectáreas de la Reserva Laguna de los Padres, incluyendo sectores cercanos a la escuela agraria y distintos puntos de acceso e instituciones de la zona.

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En paralelo, las cuadrillas municipales intervinieron en otras 60 hectáreas de espacios públicos, entre ellos plazas, playones deportivos y polos educativos. También se realizaron operativos de limpieza en microbasurales, con el retiro de alrededor de veinte camiones de residuos. Desde el Municipio recordaron que está prohibido arrojar basura en la vía pública y que las irregularidades pueden denunciarse al 147, en el marco de una normativa que prevé sanciones económicas.

Por su parte, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) avanzó con tareas de recolección de poda y saneamiento en distintos sectores del oeste y este de la zona. Estas acciones se desarrollan bajo la Ordenanza de Propietario Responsable, que establece la limpieza obligatoria de terrenos privados, con costos que se trasladan a los titulares. Además, se mantienen operativos diarios de control por parte de guardaparques e inspectores, junto a trabajos coordinados de poda e higiene urbana.

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