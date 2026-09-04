Una audiencia de aproximadamente una hora y 15 minutos en los Tribunales Federales de Mar del Plata terminó este viernes con un acuerdo para resolver la situación judicial en torno al “Retrato de una dama”, el cuadro hallado en una vivienda de Parque Luro cuya historia está vinculada al expolio de bienes pertenecientes a víctimas del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

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La causa tenía como imputados por encubrimiento a Patricia Kadgien y a su esposo, Juan Carlos Cortegoso. Finalmente, las partes acordaron una suspensión del juicio a prueba (probation), que contempla una reparación económica y la renuncia a cualquier derecho de propiedad sobre la obra.

Como parte del acuerdo, el cuadro será restituido a una descendiente directa de Jacques Goudstikker, reconocido galerista judío de los Países Bajos cuya colección fue saqueada durante la persecución nazi.

Una reparación económica y la restitución de la obra

El fiscal federal Carlos Martínez destacó el acuerdo alcanzado y consideró que permite avanzar en una reparación histórica vinculada con el origen de la pintura.

“Hubo acuerdo, estamos conformes. Por un lado, se da la reparación histórica a las víctimas de la obra que había sido expoliada”, señaló durante un diálogo con el móvil de Radio Brisas.

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Según se estableció, los imputados deberán abonar 4,8 millones de pesos a la cooperadora del Hospital Materno Infantil y renunciar a cualquier derecho o reclamo relacionado con la propiedad del cuadro.

Martínez explicó que la resolución constituye una alternativa al juicio y remarcó que no todos los conflictos necesariamente deben terminar con una condena penal.

El fiscal también aclaró que el acuerdo no implica avalar lo ocurrido, sino establecer una salida alternativa al proceso que permita reparar el daño y cerrar la controversia judicial.

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La historia detrás del “Retrato de una dama”

La investigación permitió reconstruir parte de la historia de la obra y establecer su vinculación con Jacques Goudstikker, uno de los galeristas de arte más reconocidos de los Países Bajos, quien fue víctima de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Tras el expolio de su colección, la pintura terminó trasladada a la Argentina y posteriormente quedó en poder de la familia de Frederic Kadgien, funcionario alemán vinculado con los círculos de poder del régimen de Adolf Hitler.

Los peritajes realizados durante la investigación permitieron avanzar sobre el origen y la autoría de la obra. Además, se determinó que el cuadro se encuentra en buen estado de conservación.

Ahora, el destino del “Retrato de una dama” será la restitución a la familia Goudstikker, a través de una descendiente directa del galerista.

Una investigación que se resolvió en aproximadamente un año

El fiscal federal Daniel Adler destacó el tiempo que demandó la investigación y la resolución del expediente y señaló que no encontraron antecedentes similares al caso.

En ese sentido, consideró que la posibilidad de resolver la causa en aproximadamente un año estuvo vinculada con la implementación del nuevo sistema procesal penal.

Durante la investigación también fueron analizadas otras obras y estampas halladas en la vivienda de Parque Luro.

De acuerdo con lo explicado por Martínez, especialistas realizaron distintos peritajes sobre las piezas, que permitieron determinar que no contaban con un valor histórico significativo como el atribuido al “Retrato de una dama”.

De esta manera, el acuerdo alcanzado en la Justicia Federal no solo permite cerrar la instancia penal para los imputados bajo las condiciones establecidas, sino que también abre el camino para que una obra vinculada a uno de los episodios de expolio artístico del nazismo regrese a la familia de su propietario original.