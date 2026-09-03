El Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) profundizó los controles sobre las facturas de luz ante el aumento de reclamos de usuarios que recibieron boletas con fuertes incrementos. La medida también resulta de interés para Mar del Plata, donde el servicio de distribución está a cargo de EDEA.

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Las auditorías se realizan en diferentes puntos de la provincia donde se concentra una mayor cantidad de denuncias. En los últimos días, personal del organismo llevó adelante controles en localidades de la Costa Atlántica para determinar si los importes facturados corresponden efectivamente al consumo de cada usuario o si existen inconsistencias que deban ser corregidas.

Para realizar las verificaciones, OCEBA analiza el historial de consumo, lo compara con las mediciones registradas y controla que las distribuidoras cumplan con las obligaciones establecidas para la prestación y facturación del servicio.

Los controles se producen además en un mes en el que comenzaron a regir nuevos cuadros tarifarios en territorio bonaerense. Desde el 1° de septiembre están vigentes las tarifas aprobadas para distribuidoras como EDEA, mientras que se informó un incremento de hasta el 2,4% para este período.

Qué hacer si la factura de EDEA llega con un monto demasiado alto

Si un usuario de Mar del Plata considera que el valor de su boleta no coincide con su consumo habitual, el primer paso obligatorio es realizar un reclamo ante EDEA y conservar el número de gestión.

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De acuerdo con OCEBA, la distribuidora tiene hasta 15 días hábiles para responder. Si no brinda una solución satisfactoria, el usuario puede presentar el caso ante el organismo provincial para que revise la facturación.

Si durante ese análisis se comprueba que existió un error, OCEBA puede exigir que la empresa realice las correcciones y refacturaciones correspondientes, además de adoptar medidas para evitar que se cobren importes que no correspondan. Ante incumplimientos de la distribuidora, también puede aplicar sanciones.

Los reclamos ante OCEBA pueden realizarse durante las 24 horas mediante el Formulario Único de Reclamos disponible en su página web. También se encuentra habilitada la línea gratuita 148.

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En Mar del Plata, además, funciona una Delegación Regional de OCEBA ubicada en 3 de Febrero 3115, donde los usuarios pueden recibir atención presencial.