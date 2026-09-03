SPI Astilleros fue distinguido con el Sello de Buen Diseño Argentino (SBD), un reconocimiento oficial que destaca a productos de la industria nacional por su innovación, calidad de diseño, sustentabilidad y posicionamiento en el mercado.

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El desarrollo premiado fue el SPI 2090DC, un proyecto realizado integralmente por la empresa que reunió tareas de diseño, ingeniería y funcionalidad adaptadas a las exigencias técnicas y operativas de la industria naval.

Desde la compañía destacaron que el reconocimiento pone en valor el trabajo realizado por los equipos que participaron desde las primeras etapas de concepción e ingeniería hasta la presentación del proyecto para obtener la distinción.

“Celebramos este logro como un nuevo hito para SPI Astilleros y como un motivo de orgullo para todo el equipo que hizo posible este proyecto”, expresaron desde la firma, y remarcaron que el premio refleja el conocimiento y la capacidad técnica aplicada en sus desarrollos.

El Sello de Buen Diseño Argentino cuenta con más de dos décadas de trayectoria y más de 3.100 productos distinguidos. Es otorgado por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación y busca reconocer el diseño como un factor estratégico para mejorar la competitividad de la producción argentina.

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A partir de esta distinción, el SPI 2090DC pasará a formar parte del catálogo oficial del programa, lo que permitirá ampliar su exposición tanto a nivel nacional como internacional y participar en rondas de negocios y muestras vinculadas al sector.

Representantes de SPI Astilleros también participarán de la ceremonia oficial en la que se formalizará la entrega del reconocimiento a las empresas seleccionadas.

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