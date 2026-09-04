Mar del Plata tendrá este viernes 4 de septiembre un día mayormente estable, con una mínima cercana a los 6°C durante las primeras horas y una máxima que podría ubicarse entre los 14°C y 16°C durante la tarde.

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La mañana comenzará despejada y fría. Cerca de las 7, la temperatura rondará los 5°C, con una sensación térmica todavía más baja debido al viento. Con el avance de las horas, el sol permitirá un aumento progresivo de los registros y hacia el mediodía se esperan unos 13°C.

La humedad será alta al comienzo del día, con valores próximos al 85%-90%, pero disminuirá considerablemente con el aumento de la temperatura. Durante las primeras horas de la tarde podría ubicarse cerca del 45%-50%, para volver a subir durante la noche.

Por la tarde aumentará la nubosidad y habrá momentos de cielo parcialmente a mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones seguirá siendo baja, con valores inferiores al 20%, por lo que no se prevén lluvias importantes.

En cuanto al viento, soplará principalmente desde el oeste durante la mañana y rotará hacia el oeste-sudoeste y sudoeste con el correr del día. Las velocidades se ubicarán aproximadamente entre 15 y 21 km/h, con mayor intensidad durante la tarde.

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Hacia la noche, la temperatura volverá a bajar, con registros cercanos a los 7°C u 8°C, mientras que el cielo tenderá a despejarse parcialmente y la humedad nuevamente superará el 70%.

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