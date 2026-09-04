A partir del lunes 7 de septiembre quedará habilitada la inscripción para participar de la 66ª edición de la Caravana de la Primavera, uno de los eventos más tradicionales de Mar del Plata.

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Los organizadores ya comenzaron a promocionar la jornada con los clásicos afiches que anticipan una nueva edición de la bicicleteada, que reunirá a familias, jóvenes y vecinos de distintos puntos de la ciudad.

La inscripción tendrá un valor de $4.000 y se podrá realizar de lunes a sábados, entre las 10 y las 19, en Matheu 3349. El pago podrá efectuarse en efectivo o mediante transferencia.

También estará disponible la posibilidad de anotarse a distancia a través de WhatsApp al +54 223 668-5862 y retirar el solapín el mismo día de la Caravana.

Qué incluye la inscripción

Además de colaborar con la organización del evento, quienes adquieran el solapín accederán a distintos beneficios durante la jornada:

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Participación en el tradicional sorteo de una bicicleta.

Un vaso de gaseosa.

Un helado.

Acceso a los micros.

Posibilidad de transportar la bicicleta en el camión “Pinchazo” ante una eventual avería o cansancio.

Atención médica.

Desde la organización aclararon que la inscripción no es obligatoria para participar de la Caravana, aunque representa una manera de colaborar con el desarrollo del evento y permite acceder a los beneficios previstos.

Preparativos y operativo de seguridad

De cara a la nueva edición, los organizadores mantuvieron una reunión en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de General Pueyrredon para coordinar los aspectos logísticos, operativos y de seguridad.

Del encuentro participaron autoridades municipales de distintas áreas y representantes policiales, entre ellos el intendente Agustín Neme; el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves; el subsecretario de Inspección General, Cristian Beltrán; el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura, Diego Juárez; y el titular del Ente Municipal de Deportes y Recreación, Sebastián D'Andrea.

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El recorrido de la Caravana

El recorrido de ida comenzará por Matheu, continuará por avenida Independencia y avenida Juan B. Justo, para luego tomar el sector costero hasta llegar al Centro Scout Mar del Plata.

En ese lugar habrá un momento de descanso para comer y prepararse para el regreso.

La vuelta se realizará por la costa hasta avenida Luro y desde allí los participantes avanzarán hasta el monumento al General San Martín, donde tendrá lugar el acto de clausura, previsto para alrededor de las 16:30.

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