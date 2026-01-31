Espacio público: "Buscamos que haya un orden, a partir de una mesa de diálogo"

Después del pedido de la UCIP, el referente del Sindicato de Vendedores Ambulantes y Afines de Mar del Plata y Zona Atlántica (SIVARA), Walter Rivero, comparó la situación del sector con los pochocleros y afirmó que hay conversaciones con el Municipio e Inspección General.