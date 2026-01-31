Renovaron juegos y espacios deportivos en la Plaza Sicilia
Ubicada entre Mosconi, Génova, Einstein y Calabria, el objetivo fue mejorar las condiciones del espacio público.
Ubicada entre Mosconi, Génova, Einstein y Calabria, el objetivo fue mejorar las condiciones del espacio público.
Después del pedido de la UCIP, el referente del Sindicato de Vendedores Ambulantes y Afines de Mar del Plata y Zona Atlántica (SIVARA), Walter Rivero, comparó la situación del sector con los pochocleros y afirmó que hay conversaciones con el Municipio e Inspección General.
Lo aseguró el presidente comercial de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción, Gustavo Ares. Le adjudicó la problemática a la falta de controles.
La UCIP viene desde hace años solicitando la intervención del estado para ordenar esta ocupación del espacio público, y que lo público sea público y la actividad privada se instale en espacio privados.
El ex concejal Daniel Sosa apuntó contra el Ejecutivo local y pidió principal atención en el paseo costero.
Sobre la vereda, tapando rampas de acceso, obstruyendo paradas de colectivos y hasta con carteles que lo prohíben, así también se vive en Mar del Plata.