El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) llevó adelante un operativo de puesta en valor integral de la Plaza Sicilia (Mosconi, Génova, Einstein y Calabria), mediante tareas de mantenimiento general, reparación de infraestructura y limpieza del predio.

Ads

Las intervenciones fueron ejecutadas por distintas áreas del organismo municipal con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio público y garantizar su adecuado uso por parte de los vecinos.

Los trabajos comprendieron el corte de césped en la totalidad de la superficie, tanto en los canteros centrales como en los contornos de la plaza, la reparación de juegos infantiles y de la estructura de las hamacas, la puesta en condiciones del tablero de básquet y la instalación de nuevos arcos de fútbol en el sector deportivo.

Ads

Puede interesarte

De manera complementaria, se realizaron tareas de limpieza para el retiro de residuos, entre ellos botellas de vidrio, y el despeje de sectores ocupados de forma indebida, con el fin de asegurar la higiene y el orden del espacio.

Asimismo, durante el operativo se intervino para retirar a personas en situación de calle que se encontraban pernoctando en el lugar.

Ads