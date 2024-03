A raíz del comunicado que lanzó la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) para manifestar su preocupación sobre "la venta en espacios públicos, como plazas o veredas de calles y avenidas", el presidente comercial de la asociación, Gustavo Ares, afirmó que "existe una clandestinidad" que se acrecienta en la ciudad.

"La inquietud por la venta ambulante no solo es de los comerciantes de San Juan, sino también de quienes se ubican sobre San Martín, Rivadavia, Luro, Plaza Rocha y el microcentro. Y la problemática se debe a la competencia desleal de productos industrializados y por el caos que ocasionan", explicó el presidente comercial de la entidad en Primera Tarde de Mitre (FM 103.7). A la vez, remarcó la peligrosidad de los productos por la "falta de controles bromatológicos".

Pero en particular, Ares puntualizó que el enojo de los comerciantes es causado por la competencia desleal de productos que "tienen tasabilidad y son importados, y no por los que refieren a artesanías o son propios del mercado de pulgas".

En busca de no generar un malentendido, amplio: "No preocupa la venta ocasional de productos usados, como en la Feria Americana, el disgusto es para con las personas que venden mercadería nueva, de dudosa procedencia y que no es tasable, y no paga impuestos ni cumple con ninguna obligación de un comercio convencional".

Según expresó, la problemática tiene lugar fundamentalmente en Plaza Rocha y subrayó que "existe una clandestinidad que se acrecienta en Mar del Plata porque no se hacen los controles y el negocio se encuentra de forma desprolija".

"No solo deben ir a los comercios, sino también a estos lugares en los que se realizan actividades mercantiles. Es pasar, ver e investigar qué es lo que pasa; si es una empresa o un empleado y analizar que actividad desarrollan", concluyó el referente de la asociación con un mensaje hacia los organismos que responden al Municipio.