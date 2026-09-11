CREDE realiza la 20ª edición del Mercadillo con feria de productos artesanales
Será hoy de 10:00 a 16:00 frente a la Catedral, con venta de productos elaborados por jóvenes con discapacidad intelectual.
El Centro con orientación Deportiva y Artística CREDE de Mar del Plata llevará adelante hoy la 20ª edición del Mercadillo CREDE, una feria de exposición y venta de productos artesanales elaborados por jóvenes con discapacidad intelectual pertenecientes a la institución y a otros espacios locales. La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 16:00 en una carpa instalada frente a la Catedral de San Martín y Mitre.
La propuesta incluirá una amplia variedad de producciones gastronómicas de elaboración propia, como budines, mermeladas y conservas, además del espacio Cómo te quiero, cafetería, destinado a la venta y degustación de infusiones.
También se ofrecerán piezas de cerámica -tazas, mates y objetos decorativos- junto con velas artesanales, productos de jardinería, plantines, aromáticas y suculentas.
La iniciativa tiene como objetivo promover la inserción laboral, la autonomía personal y el trabajo en equipo de los participantes
, además de fortalecer los procesos de formación en los distintos talleres. La comercialización de los productos a precios accesibles busca sostener la continuidad de las actividades del centro y consolidar el vínculo con la comunidad marplatense.