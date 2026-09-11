El Centro con orientación Deportiva y Artística CREDE de Mar del Plata llevará adelante hoy la 20ª edición del Mercadillo CREDE, una feria de exposición y venta de productos artesanales elaborados por jóvenes con discapacidad intelectual pertenecientes a la institución y a otros espacios locales. La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 16:00 en una carpa instalada frente a la Catedral de San Martín y Mitre.

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La propuesta incluirá una amplia variedad de producciones gastronómicas de elaboración propia, como budines, mermeladas y conservas, además del espacio Cómo te quiero, cafetería, destinado a la venta y degustación de infusiones.

También se ofrecerán piezas de cerámica -tazas, mates y objetos decorativos- junto con velas artesanales, productos de jardinería, plantines, aromáticas y suculentas.

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La iniciativa tiene como objetivo promover la inserción laboral, la autonomía personal y el trabajo en equipo de los participantes

, además de fortalecer los procesos de formación en los distintos talleres. La comercialización de los productos a precios accesibles busca sostener la continuidad de las actividades del centro y consolidar el vínculo con la comunidad marplatense.

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