Mar del Plata tendrá este martes 11 de agosto una jornada marcada por las bajas temperaturas y el cielo entre parcialmente nublado y algo nublado. La mínima será de 5°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 9°C.

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Durante la mañana se espera un ambiente frío, con el cielo cubierto a parcialmente nublado y valores que se moverán entre los 5°C y 8°C. La sensación térmica podría ubicarse por debajo de la temperatura real, especialmente durante las primeras horas.

Hacia la tarde las condiciones mostrarán una leve mejora, con nubosidad parcial y algunos períodos de sol. De todos modos, el frío continuará presente y el termómetro llegará solamente a los 9°C.

Para la noche se prevé un aumento de la nubosidad y un nuevo descenso de la temperatura, que rondará los 8°C.

En cuanto al viento, se mantendrá leve y predominante del sector sudoeste, sin ráfagas significativas previstas para la jornada.

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