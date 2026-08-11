Mar del Plata tendrá un martes frío, con máxima de apenas 9°C
La jornada comenzará con una mínima de 5°C y se mantendrá con nubosidad variable durante gran parte del día. Por la tarde podrían aparecer algunos momentos de sol, mientras que el viento será leve del sudoeste.
Mar del Plata tendrá este martes 11 de agosto una jornada marcada por las bajas temperaturas y el cielo entre parcialmente nublado y algo nublado. La mínima será de 5°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 9°C.
Durante la mañana se espera un ambiente frío, con el cielo cubierto a parcialmente nublado y valores que se moverán entre los 5°C y 8°C. La sensación térmica podría ubicarse por debajo de la temperatura real, especialmente durante las primeras horas.
Hacia la tarde las condiciones mostrarán una leve mejora, con nubosidad parcial y algunos períodos de sol. De todos modos, el frío continuará presente y el termómetro llegará solamente a los 9°C.
Para la noche se prevé un aumento de la nubosidad y un nuevo descenso de la temperatura, que rondará los 8°C.
En cuanto al viento, se mantendrá leve y predominante del sector sudoeste, sin ráfagas significativas previstas para la jornada.