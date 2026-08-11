El Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires-Distrito 5 realizó su Asamblea General Ordinaria N° 55 con una participación récord de 127 matriculados.

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La jornada fue encabezada por el presidente del Distrito 5, MMO Diego Haag; la secretaria, MMO Vanesa Rodríguez; y el tesorero, TME Eduardo Velilla. Además de la sede de Mar del Plata, se habilitaron espacios en La Costa, Balcarce, Tandil, Miramar, Necochea y Pinamar para facilitar la participación.

La Asamblea combinó la modalidad presencial y virtual y contó con una aplicación específica para las votaciones. Quienes no pudieron utilizarla participaron mediante el tradicional voto a mano alzada.

Durante el encuentro fueron aprobadas por amplia mayoría la Memoria Anual y el Cuadro Demostrativo de Ingresos y Egresos del ejercicio 2025. También se ratificó el Proyecto de Gastos y Cálculo de Recursos del Distrito 5 para el presupuesto general del Colegio correspondiente a 2027.

Entre los principales objetivos planteados por la conducción se encuentran fortalecer la articulación con escuelas técnicas, ampliar las propuestas de capacitación, promover la participación en ferias y congresos y continuar con las mejoras de infraestructura y equipamiento de las distintas sedes.

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Desde el Colegio destacaron que la incorporación de tecnología permitió ampliar la participación y fortalecer el vínculo con los matriculados de todo el distrito.

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