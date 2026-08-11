La puesta en valor de la Peatonal San Martín quedó inconclusa y el Municipio de General Pueyrredon decidió rescindir el contrato con la empresa Istria, debido a la falta de avances en los trabajos.

Ads

Puede interesarte

La obra había sido adjudicada en octubre de 2023, con un presupuesto oficial de $488,8 millones y un anticipo financiero equivalente al 30%. Posteriormente, en marzo de 2024, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires había acordado aportar cerca de $350 millones para financiar el proyecto.

El plazo establecido para completar la intervención era de 281 días corridos, por lo que la fecha prevista de finalización era el 16 de diciembre de 2024. Sin embargo, al llegar ese momento, la obra presentaba un avance acumulado del 47,19%.

Una inspección realizada por el Municipio durante 2025 constató además que, una vez vencido el plazo contractual, no se habían ejecutado nuevas tareas.

Ante ese escenario, la Dirección de Dictámenes determinó que estaban dadas las condiciones contempladas en el artículo 60, inciso c, de la Ley de Obras Públicas N.º 6021. Esa normativa permite rescindir un contrato cuando el contratista no logra justificar las demoras y no existen posibilidades de completar los trabajos dentro de los plazos establecidos.

Ads

La empresa deberá devolver más de $260 millones

Además de disponer la rescisión contractual, el Ejecutivo municipal intimó a Istria a reintegrar $260.613.342,12.

Ese monto corresponde al anticipo financiero que no fue invertido y contempla los intereses acumulados, además de aquellos que continúen generándose hasta el momento en que se concrete el pago.

El Municipio también dejó expresamente abierta la posibilidad de reclamar a la empresa los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la rescisión del contrato.

Ads

En caso de que Istria no realice la devolución de manera voluntaria, la Dirección de Asuntos Judiciales quedó autorizada para avanzar con las acciones prejudiciales o judiciales necesarias para recuperar los fondos.

Qué contemplaba la puesta en valor

El proyecto tenía como uno de sus principales objetivos renovar el eje histórico de la Peatonal San Martín comprendido entre Yrigoyen y San Luis, sector en el que se encuentra la Catedral.

La intervención buscaba unificar los espacios destinados al tránsito peatonal, reducir la superficie de calzada utilizada por vehículos y mejorar la iluminación, además de incorporar equipamiento urbano moderno.

Entre Yrigoyen y Mitre se había previsto ampliar las veredas de la plaza San Martín mediante la colocación de baldosa granítica de 64 panes y franjas de hormigón liso, siguiendo el diseño del camino existente.

También se contemplaba una renovación del sistema de desagües, con nuevas canaletas continuas con rejillas ubicadas en los laterales del pavimento intertrabado.

En los cruces de San Martín con Yrigoyen y Mitre se proyectaba instalar nuevas luminarias y construir cruces vehiculares a nivel mediante hormigón reforzado.

El proyecto incluía además distintos elementos de demarcación en las esquinas, como barandas tipo Bristol, delineadores lineales y cordones de hormigón. A esto se sumaban nuevos maceteros, baldosas podotáctiles y cestos de residuos.

Intervenciones entre Mitre y San Luis

En el tramo comprendido entre Mitre y San Luis, los trabajos contemplaban el reemplazo de los solados existentes de baldosa granítica y la adecuación del sistema de desagües.

También estaba prevista la reejecución del mural de los pañuelos blancos, como símbolo de la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia.

El proyecto incluía además la reubicación de luminarias, la puesta en valor de los maceteros de borde y de los bancos ubicados en las áreas verdes, junto con la creación de nuevos espacios de uso.

Para estos sectores se habían diseñado áreas delimitadas mediante equipamiento tipo banco y mesa de ajedrez, además de solados diferenciados con adoquines.

Finalmente, en el tramo ubicado entre San Luis y Entre Ríos se había proyectado reemplazar los decks de madera por estructuras de PVC y realizar tareas de mantenimiento sobre los bancos de madera existentes.