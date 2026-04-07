Durante el día, el cielo se presentará mayormente cubierto y el tiempo irá desmejorando con el correr de las horas. La inestabilidad se hará más marcada entre la tarde y la noche, cuando se esperan lluvias y lloviznas de variada intensidad.

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En cuanto al viento, se prevé circulación moderada, con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora. En sectores costeros, en tanto, el viento soplará con mayor intensidad, con registros de entre 30 y 50 km/h del sudeste y del este.

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La visibilidad también podría verse afectada por las precipitaciones y la humedad. En este contexto, la temperatura mostrará muy poca variación: la mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará apenas los 18.

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El pronóstico se da en medio del avance de la ciclogénesis sobre la región, un fenómeno que ya motivó un alerta amarillo por lluvia y viento para este martes en Mar del Plata.

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