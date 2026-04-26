Se agravó el clima en la ciudad: alerta naranja, vientos fuertes, lluvias intensas y posible granizo
El SMN advierte condiciones de tiempo severo para la noche del domingo y la madrugada del lunes, con ráfagas intensas y precipitaciones de variada intensidad.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Naranja para la región de General Pueyrredon debido a un episodio de mal tiempo que afectará principalmente entre la noche de este domingo y la mañana del lunes.
Según el informe, se esperan vientos del sector sudoeste con ráfagas que podrían superar los 70 km/h, además de lluvias intensas y la posibilidad de caída de granizo en forma ocasional.
El fenómeno comenzará a sentirse durante la noche del domingo y se extenderá hasta las primeras horas del lunes, con mejoras graduales hacia el transcurso de la mañana.
Ante esta situación, las autoridades locales recomendaron evitar la circulación innecesaria por la vía pública, asegurar objetos que puedan desprenderse por el viento en balcones y terrazas, y respetar los horarios de recolección de residuos.
También se recordó que, ante emergencias, están disponibles los teléfonos de Defensa Civil (103) y SAME (107), que se encuentran en estado de alerta preventiva.
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