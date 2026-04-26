El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una Alerta Naranja para la región de General Pueyrredon debido a un episodio de mal tiempo que afectará principalmente entre la noche de este domingo y la mañana del lunes.

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Según el informe, se esperan vientos del sector sudoeste con ráfagas que podrían superar los 70 km/h, además de lluvias intensas y la posibilidad de caída de granizo en forma ocasional.

El fenómeno comenzará a sentirse durante la noche del domingo y se extenderá hasta las primeras horas del lunes, con mejoras graduales hacia el transcurso de la mañana.

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Ante esta situación, las autoridades locales recomendaron evitar la circulación innecesaria por la vía pública, asegurar objetos que puedan desprenderse por el viento en balcones y terrazas, y respetar los horarios de recolección de residuos.

También se recordó que, ante emergencias, están disponibles los teléfonos de Defensa Civil (103) y SAME (107), que se encuentran en estado de alerta preventiva.

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