Esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas para Mar del Plata y el resto de la Costa Atlántica, con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros.

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El organismo prevé también caída ocasional de granizo durante la madrugada y la mañana del jueves 2 de abril.

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Las temperaturas oscilarán entre 18°C y 24°C. El viento del sudoeste dominará la primera mitad del día y generará riesgo de anegamiento en zonas bajas de la ciudad. Defensa Civil recomienda asegurar objetos expuestos al viento y evitar la circulación durante el pico de las ráfagas.

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Hacia el mediodía el sistema se desplazará hacia el sur. El viento rotará, perderá intensidad y las tormentas cederán. El fin de semana largo será estable, con temperaturas de entre 11°C y 24°C el viernes y cielos despejados el sábado y el domingo.

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