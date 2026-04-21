Para la jornada del martes se esperan lluvias persistentes de moderada a fuerte intensidad, con acumulados estimados entre 80 y 110 milímetros, que podrían superarse de manera puntual en algunos sectores.

Ads

A este escenario se suma un alerta amarillo por vientos. Se prevé que soplen desde el sur con velocidades de entre 35 y 50 km/h, aunque las ráfagas podrían superar los 80 km/h, generando complicaciones en la vía pública y riesgos adicionales.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan reducir al mínimo la circulación, evitar zonas anegadas y no intentar cruzar calles inundadas. Para quienes deban manejar, se pide extremar las precauciones por la baja visibilidad y el estado de las calzadas.

Ads

Puede interesarte

También se solicita a los vecinos no sacar residuos y colaborar con la limpieza de desagües para facilitar el drenaje del agua. En los hogares, se aconseja estar atentos ante posibles ingresos de agua y cortar la electricidad si la situación lo requiere.

Por los fuertes vientos, es clave asegurar o retirar objetos en balcones y patios que puedan volarse, como macetas o muebles. Además, se recomienda mantenerse alejado de postes, cables caídos y estructuras inestables.

Ads

Como medida preventiva, se sugiere preparar un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio y botiquín, además de mantener los celulares cargados.

Ante cualquier emergencia, comunicarse con Defensa Civil (104), Bomberos (100) o Policía (911).