Este jueves se presentará con condiciones de alta humedad en Mar del Plata, cielo mayormente cubierto y momentos de nubosidad parcial.

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Según el pronóstico, podrían registrarse bancos de niebla, neblinas y algunas lloviznas débiles y aisladas durante distintos momentos del día.

El viento soplará del oeste y sudoeste con intensidad moderada, entre 20 y 30 kilómetros por hora, mientras que la temperatura mínima rondará entre los 15 y 17 grados y la máxima alcanzará los 18°.

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