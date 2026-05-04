Lunes con viento fuerte y cielo cubierto
En la mañana el viento superará los 60 km/h según datos oficiales del SMN
El inicio de la semana estará marcado por condiciones inestables en la ciudad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera un lunes con abundante nubosidad, ráfagas intensas y temperaturas moderadas: la mínima rondará los 8° y la máxima llegará a los 20°.
Las primeras horas del día serán las más complicadas en cuanto al viento. Durante la madrugada y la mañana, las ráfagas podrían alcanzar los 60 km/h, con circulación predominante del sector noroeste que luego rotará hacia el oeste. En ese período, el ambiente se mantendrá fresco, con registros que no superarán los 10°.
Con el correr de la jornada, especialmente por la tarde, se prevé una mejora relativa: el viento perderá intensidad y la temperatura alcanzará su punto más alto del día.
Ya hacia la noche, el termómetro volverá a descender hasta valores cercanos a los 14°, en un contexto de cielo parcialmente nublado y sin lluvias a la vista.
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