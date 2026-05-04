El inicio de la semana estará marcado por condiciones inestables en la ciudad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera un lunes con abundante nubosidad, ráfagas intensas y temperaturas moderadas: la mínima rondará los 8° y la máxima llegará a los 20°.

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Las primeras horas del día serán las más complicadas en cuanto al viento. Durante la madrugada y la mañana, las ráfagas podrían alcanzar los 60 km/h, con circulación predominante del sector noroeste que luego rotará hacia el oeste. En ese período, el ambiente se mantendrá fresco, con registros que no superarán los 10°.

Con el correr de la jornada, especialmente por la tarde, se prevé una mejora relativa: el viento perderá intensidad y la temperatura alcanzará su punto más alto del día.

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Ya hacia la noche, el termómetro volverá a descender hasta valores cercanos a los 14°, en un contexto de cielo parcialmente nublado y sin lluvias a la vista.

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