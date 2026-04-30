Mar del Plata tendrá este jueves 30 de abril una jornada estable, con predominio de sol y temperaturas en ascenso.

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El día se perfila como una pausa de buen tiempo en la Costa Atlántica. La probabilidad de lluvias será baja, cerca del 10%, por lo que se espera un escenario ideal para actividades al aire libre, con condiciones secas y agradables durante gran parte de la jornada.

El viento soplará del sector noroeste a unos 26 km/h, con algunas ráfagas que podrían sentirse con mayor intensidad en zonas abiertas. La humedad rondará el 54%, aportando a un ambiente templado durante la tarde.

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Hacia el interior, en localidades como Sierra de los Padres y Batán, la amplitud térmica será más marcada. El sol permitirá que las temperaturas se perciban más elevadas al mediodía, aunque hacia la noche se espera un incremento de la nubosidad que anticipa un cambio en las condiciones.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, no hay alertas vigentes para este jueves en la región. Sin embargo, se recomienda seguir la evolución del pronóstico, ya que para el viernes se prevé una rotación del viento al sudeste con ráfagas intensas y mayor inestabilidad en la franja costera.

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