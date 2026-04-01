Mar del Plata vivirá este miércoles una jornada de tiempo severo, con tormentas fuertes, abundante caída de agua y ráfagas que podrían generar complicaciones en distintos sectores del distrito. De acuerdo con el pronóstico difundido, la temperatura se moverá entre los 18 y los 22 grados, en un escenario dominado por la nubosidad y la humedad elevada.

Ads

Durante la mañana, las condiciones ya se presentarán inestables, pero el panorama se agravará con el correr de las horas. El viento rotará del noroeste al sudeste y alcanzará velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con picos más intensos en la zona del Puerto. Ese cambio también provocará un aumento del oleaje y complicaciones en la actividad portuaria y en la franja costera.

Además, se anticipan precipitaciones persistentes y actividad eléctrica frecuente, con posibilidad de acumulados importantes en cortos períodos. El riesgo de anegamientos será una de las principales preocupaciones en sectores bajos de General Pueyrredon, por lo que se recomendó extremar los cuidados y evitar actividades al aire libre.

Ads

🌧️ #AlertaNaranja 🟠 por tormentas



El Servicio Meteorológico Nacional informa que, durante la tarde y noche de este martes, un frente frío de lento desplazamiento afectará la región con lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas.



Las mismas… pic.twitter.com/AMP8MgeMzj — Municipalidad de General Pueyrredon (@munimardelplata) March 31, 2026

En zonas como Sierra de los Padres y Batán, el pronóstico también contempla cielo cubierto durante toda la jornada y la chance de caída de granizo pequeño. En tanto, el alerta alcanza a otros puntos de la región, como Mar Chiquita y Miramar, donde las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora de manera puntual.

Frente a este escenario, las recomendaciones apuntan a no circular por calles anegadas, asegurar objetos que puedan desplazarse por la acción del viento y mantenerse alejados de estructuras inestables. Las malas condiciones se extenderían durante la madrugada del jueves, antes de una mejora gradual prevista para el viernes.

Ads

Para el fin de semana, en tanto, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con ambiente más estable, descenso de temperatura y jornadas más frescas, típicas del otoño en la costa.