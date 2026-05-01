Para este viernes se espera una jornada con temperaturas templadas, donde la mínima rondará los 12°C y la máxima alcanzará los 21°C, en un contexto de cielo variable y condiciones típicas de otoño.

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En cuanto al viento, sopla desde el sector sudoeste con intensidad moderada, registrando velocidades que pueden oscilar entre los 20 y 35 km/h, con algunas ráfagas superiores, especialmente en zonas costeras. Esta circulación genera una sensación térmica más baja que la temperatura real.

Por otro lado, la humedad se mantiene elevada, con valores que rondan el 70% al 85%, lo que contribuye a un ambiente más fresco y a la persistencia de nubosidad durante gran parte de la jornada.

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El cielo se presenta parcialmente nublado a mayormente cubierto, en un contexto estable, aunque con una leve posibilidad de lloviznas aisladas hacia la tarde o noche.

En este marco, el clima se mantiene agradable pero con ese típico aire húmedo y ventoso característico de la ciudad, ideal para quienes transiten la costa con abrigo liviano y protección frente al viento.

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