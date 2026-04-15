Mar del Plata amaneció este miércoles 15 de abril bajo un cielo completamente nublado y con condiciones climáticas poco favorables.

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El pronóstico anticipa una jornada marcada por la inestabilidad, con una temperatura que ronda los 19°C en las primeras horas y un ambiente húmedo que se mantendrá durante todo el día.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una mínima de 17°C y una máxima de 22°C, sin grandes cambios térmicos. Durante la mañana y la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, mientras que hacia la noche se prevén chaparrones de menor intensidad. La probabilidad de precipitaciones se mantiene elevada, entre el 40% y el 70%, en toda la jornada, aunque por el momento no rige ningún alerta meteorológico.

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El viento también será protagonista, con ráfagas que oscilarán entre los 13 y 22 km/h durante el día, disminuyendo hacia la noche. Además, irá rotando desde el sudeste por la mañana, al este por la tarde y al noreste por la noche. Ante este panorama, se recomienda circular con precaución debido a la baja visibilidad y las posibles lluvias intermitentes.

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