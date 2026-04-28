El SMN no registra alertas para el partido de General Pueyrredon este martes. Las temperaturas irán de 7°C a 17°C, con vientos del noroeste que no superarán los 18 km/h en la zona costera y el puerto.

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En Sierra de los Padres y Batán las condiciones serán similares: sin precipitaciones ni inestabilidad prevista. El organismo no emitió advertencias para ninguna localidad del partido.

El SMN tampoco registra alertas para el resto de la Costa Atlántica bonaerense. Miramar, Mar Chiquita y Villa Gesell tendrán vientos del noroeste y cielo despejado, en línea con el pronóstico para Mar del Plata.

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Para los próximos días, el organismo prevé un ascenso gradual de temperaturas con máximas que superarán los 20°C hacia el fin de semana.

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