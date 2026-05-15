El aumento del boleto de colectivo regirá a partir del 1 de junio
La medida se da luego de que el Concejo Deliberante delegara en el Ejecutivo la facultad de fijar tarifas hasta fin de año, en medio de reclamos empresariales y conflictos gremiales.
La medida se da luego de que el Concejo Deliberante delegara en el Ejecutivo la facultad de fijar tarifas hasta fin de año, en medio de reclamos empresariales y conflictos gremiales.
Con esta cifra, se marca una diferencia de al menos $100 con respecto a lo que pidió la Cámara Marplatense de Transporte Automotor de Pasajeros.
Lo indicó a través de una resolución el Ministerio de Transporte bonaerense. Así, se invitó a todos los municipios del territorio a acatar la medida.
Además se actualizaron las tarifas de las líneas suburbanas y urbanas mixtas, que ahora oscilan entre $1.550 y $2.459,59.
La UNMDP habilitó el trámite para acceder al beneficio que otorga 45 pasajes mensuales a alumnos regulares.
La iniciativa modifica la Ley 14.735 y busca aliviar costos y fortalecer el sistema.
A partir del 14 de abril regirá el aumento establecido por el intendente Guillermo Montenegro.
La medida fue oficializada en el Boletín Oficial.
La tarifa plana tiene un valor de $1360 y representa un 15% de suba. Fue otorgado por el intendente Guillermo Montenegro a partir de la facultad otorgada por el Concejo.
El trámite se realizará de forma digital desde la web municipal y permitirá acceder al beneficio en tarjeta SUBE física o digital.
Este lunes entró en vigencia el nuevo valor que establece un ticket plano de $1.360.
El servicio comenzará a funcionar el próximo lunes 16 con siete frecuencias desde Miramar y dos desde Otamendi. Los pasajes se comprarán de forma online y los minibuses tienen capacidad para 19 pasajeros.