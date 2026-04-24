El Municipio de Mar Chiquita confirmó que, tras destrabarse el conflicto en torno al boleto estudiantil mediante gestiones con el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, el beneficio se implementará desde el 4 de mayo en el distrito, según informó el intendente Walter Wischnivetzky.

Ads

El jefe comunal señaló que el acuerdo se alcanzó luego de gestiones conjuntas con el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, lo que permitirá que la empresa prestataria vuelva a contar con el beneficio y se garantice su aplicación.

De esta manera, los estudiantes del Partido de Mar Chiquita podrán acceder al boleto gratuito, una medida esperada por la comunidad educativa que apunta a asegurar el derecho a la movilidad y el acceso a la educación.

Ads

Puede interesarte

Las autoridades informaron que, a partir del 4 de mayo, los estudiantes podrán gestionar el boleto gratuito en la Terminal de Ómnibus de Santa Clara del Mar, donde funcionará un espacio municipal en el que agentes de la empresa realizarán el trámite correspondiente.

Ads