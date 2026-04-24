pases estudiantiles

El Boquerón: vecinos se movilizaron y denunciaron presiones por parte de la policía

Se movilizaron a la Estación Ferroautomotora para visibilizar su problemática con la empresa Costa Azul respecto al transporte público de pasajeros y la quita de los pases para estudiantes. Dicen que no solo no fueron atendidos, sino que también sintieron que las fuerzas de seguridad "trataron de in