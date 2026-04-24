pases estudiantiles

Tras destrabarse el conflicto, habrá boleto estudiantil gratuito en Mar Chiquita
Se podrá tramitar desde el próximo 4 de mayo. Deberá realizarse en la Terminal de Santa Clara del Mar.
Se podrá tramitar desde el próximo 4 de mayo. Deberá realizarse en la Terminal de Santa Clara del Mar.
Se movilizaron a la Estación Ferroautomotora para visibilizar su problemática con la empresa Costa Azul respecto al transporte público de pasajeros y la quita de los pases para estudiantes. Dicen que no solo no fueron atendidos, sino que también sintieron que las fuerzas de seguridad "trataron de in
Así lo informaron desde el Municipio respecto a las cifras de marzo. Otros 9483 pases están pendientes de aprobación desde que la Subsecretaría de Transporte y Tránsito lanzó la campaña 2019 de renovación.