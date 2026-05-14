El Concejo Deliberante aprobó por mayoría la transferencia de facultades al intendente Agustín Neme para establecer la tarifa del transporte público de pasajeros, en una medida que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

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La iniciativa contó con el respaldo de los bloques del PRO, La Libertad Avanza, la UCR y la Coalición Cívica, mientras que votaron en contra Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador.

La decisión se da en un contexto marcado por el pedido de actualización tarifaria presentado por la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) y tras el paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que se extendió desde el viernes a las 18:00 hasta la mañana del lunes.

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Según se indicó, en las próximas horas el Ejecutivo promulgaría la ordenanza y luego el intendente avanzaría con un decreto para actualizar el valor del boleto.

De acuerdo con el estudio de costos elaborado por el área de Transporte municipal, el boleto plano debería ubicarse en $1.922,56, lo que implica un incremento del 24% respecto de los $1.550 vigentes.

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Por su parte, Cametap había solicitado llevar la tarifa a $2.569, muy por encima del cálculo técnico realizado por el municipio.