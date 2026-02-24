La Municipalidad informó que a partir del 2 de marzo se podrán tramitar los pases estudiantiles para alumnos de Educación Secundaria y de Formación Profesional mediante un formulario digital disponible en la web www.mardelplata.gob.ar/boleto/secundaria.

Las personas interesadas deberán ingresar a ese sitio web, donde se accede al formulario que debe completarse con los datos solicitados. Desde el mismo enlace ya se pueden descargar los modelos de Certificado de Alumno Regular necesarios para iniciar el trámite, sin necesidad de esperar hasta la fecha de apertura.

Antes de completar el formulario, se deberá contar con la siguiente documentación en formato de imagen: foto del frente y dorso del DNI y Certificado de Alumno Regular con datos personales, otorgado por la institución educativa y debidamente sellado y firmado por autoridad competente.

Una vez enviada la solicitud y verificada su corrección, se recibirá a los pocos días un correo electrónico informando que el trámite fue finalizado y aprobado. En todo momento se podrá consultar el estado ingresando al enlace que se envía por mail al momento de generar la solicitud.

Los alumnos que ya posean una tarjeta SUBE estudiantil de años anteriores o una tarjeta personal registrada a su nombre, luego de aprobado el trámite y transcurridas 96 horas, deberán cargar los viajes pasando la tarjeta por una terminal TAS para activar el beneficio.

Quienes nunca hayan tenido una tarjeta SUBE estudiantil o una tarjeta personal registrada podrán retirar un plástico gratuito a los 10 días hábiles posteriores a la finalización del trámite, en Roca 3201, de 08:30 a 14:00. La tarjeta solo podrá ser retirada por el titular, presentando DNI.

Asimismo, quienes no deseen utilizar una tarjeta física podrán solicitar el beneficio en la SUBE digital. Para ello será necesario contar con un teléfono celular con tecnología NFC, descargar previamente la aplicación de SUBE y activarla.

Para consultas sobre trámites en curso, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].