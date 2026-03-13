El Municipio de General Alvarado informó que desde el próximo lunes 16 volverá a funcionar el servicio de transporte estudiantil municipal que conecta Miramar y Comandante Nicanor Otamendi con Mar del Plata, con un aumento de más del 25% en la tarifa.

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El pasaje pasará de $1500 a $1900 por tramo para los recorridos entre Miramar y Mar del Plata y entre Otamendi y Mar del Plata. En tanto, el trayecto entre Miramar y Otamendi aumentará de $1300 a $1600.

El servicio contará con siete frecuencias desde Miramar y dos desde Otamendi, mientras que entre Miramar y Otamendi habrá dos servicios diarios.

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Las salidas se realizarán desde la puerta de la Terminal de Ómnibus de Miramar y desde las plataformas de la terminal de Comandante Nicanor Otamendi. En Mar del Plata, los minibuses tendrán su parada en Primera Junta y Salta.

A pesar del incremento, desde el municipio señalaron que el servicio continúa siendo más económico que las tarifas de la empresa Costa Azul, que cobra $5600 entre Mar del Plata y Miramar y $4700 entre Mar del Plata y Otamendi, sin descuentos para estudiantes.

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La comuna recordó que para utilizar el servicio la inscripción es obligatoria, anticipada y de carácter anual, y puede realizarse durante todo el año mediante un formulario online. Los cupos son limitados, ya que el sistema cuenta con tres minibuses con capacidad para 19 pasajeros cada uno.

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Además, los pasajes se gestionan y compran de forma anticipada a través de internet, por lo que no se manejará dinero en efectivo a bordo de las unidades.

Desde el municipio también informaron que los estudiantes que ya se inscribieron en 2026 recibirán a fines de la próxima semana el enlace para adquirir los boletos. Para más información se encuentra disponible el sitio oficial del municipio y una línea de contacto por WhatsApp que atiende de lunes a viernes de 08:00 a 13:00.

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Fuente: con información de El diario de Miramar