En Mar del Plata entró en vigencia el incremento del 15% en el boleto de colectivo que dispuso el Intendente Guillermo Montenegro con las facultades que le confirieron desde el Concejo Deliberante.

El valor plano del ticket pasó a costar $1.360, en trayectos más largos como el caso de la línea a Batán, la nueva tarifa es de $1.501,84, mientras que el servicio hacia el complejo Aquasol alcanzó un valor de $2.219,80.

Por este motivo, El Marplatense salió a hablar con los vecinos de la ciudad y conocer su opinión respecto a los nuevos números. En este sentido, Romina, trabajadora del rubro limpieza, contó que "tomo cuatro colectivos al día y es un impacto al bolsillo".

Para evitar mayores gastos, "lo que hacemos es tiempo para no ir y volver, minimizar el costo porque si sacás la cuenta del mes, no llegás. Más por cómo está la economía ahora", destacó.

En la misma sintonía, el usuario Rolando, explicó que "para el bolsillo del laburante es muy difícil. Las cosas suben todos los días y era sabido que el boleto en algún momento se iba a incrementar".

"En el momento me tomo el 511, es una de las líneas que mejor anda, pero otras tenés que esperar bastante. Cuando voy al trabajo llego bien, el tema es la vuelta", continuó.

Por último, Mónica, una señora mayor que reside por la zona del centro, dijo que "no soy de tomar habitualmente, cuando voy al médico nomás, y el aumento me pegó mal porque soy jubilada, por más que me hagan un pequeño descuento nunca me alcanza".