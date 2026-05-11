El nuevo estudio de tarifa técnica del transporte público de pasajeros en Mar del Plata estableció que el valor técnico del boleto plano asciende a $1.922,56, de acuerdo al análisis de costos elaborado para el período comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026.

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El informe toma como base un sistema compuesto por 365 unidades, con más de 29,6 millones de kilómetros recorridos al año y un total de 48,6 millones de pasajeros transportados. Además, calcula una recaudación anual superior a los 68.500 millones de pesos. Entre las variables consideradas aparecen los costos de combustibles, salarios, mantenimiento, seguros, impuestos, tecnología y gastos administrativos.

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Uno de los rubros de mayor incidencia continúa siendo el salarial. El costo del personal de conducción supera los $1.128 por kilómetro recorrido, mientras que también impactan los gastos de mantenimiento, personal administrativo, jerárquico y tercerizado. A eso se suman los costos directos de operación, donde el combustible representa uno de los componentes más elevados del esquema tarifario.

El estudio también contempla subsidios y compensaciones estatales. Según el documento, las compensaciones nacionales y provinciales alcanzan los $13.761 millones anuales, mientras que el reintegro por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) y otros créditos fiscales ayudan a reducir el costo real del servicio. Tras descontar subsidios y otros ingresos, el costo efectivo del sistema se ubicó en $3.148,65 por kilómetro.

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Otro dato relevante es que el cálculo incluye costos vinculados a seguridad, GPS, rampas para accesibilidad, seguros obligatorios, VTV y comercialización del sistema SUBE. Además, el documento incorpora una compensación empresaria del 3% por beneficio y riesgo operativo.

Finalmente, el valor del boleto técnico surge de dividir el costo total del servicio por el Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK), fijado en 1,64 pasajeros por kilómetro recorrido. Ese cálculo derivó en la tarifa plana de $1.922,56, cifra que ahora deberá ser evaluada dentro del debate político y administrativo sobre el futuro cuadro tarifario del transporte urbano local.

Recordemos que las empresas de transporte pidieron llevar la tarifa a $2569,48. La última suba fue el 1 de diciembre de 2025, cuando el boleto pasó a costar $1550 mediante un decreto del Ejecutivo municipal. En ese momento, el aumento se justificó por la caída en la cantidad de pasajeros, el bajo nivel de subsidios —que cubren poco más del 13% de los costos— y el impacto de la inflación en el sector. Incluso entonces, el pedido empresarial había sido menor al actual, con una solicitud de $1909,82.