El diputado bonaerense Pablo Domenichini presentó un proyecto para que el personal sanitario de la provincia acceda al Boleto Especial Gratuito, un beneficio que hoy rige para estudiantes de todos los niveles. La propuesta, que modifica la Ley 14.735, apunta a reconocer el rol esencial de la salud y reducir el costo de movilidad de quienes sostienen el sistema provincial.

Domenichini argumentó que la medida amplía una política de equidad ya vigente y consolida un esquema que articula educación y salud como pilares del desarrollo social. Según explicó, la gratuidad alcanzaría los traslados entre el domicilio y los establecimientos donde los trabajadores presten servicios o cursen estudios, además de capacitaciones, guardias y actividades oficiales.

El legislador subrayó que el proyecto busca responder al déficit de profesionales en especialidades críticas. Sostuvo que facilitar la movilidad de médicos, residentes y personal técnico es una forma de fortalecer la formación de posgrado y mejorar la distribución territorial de la atención, especialmente en áreas con menor cobertura.

Para el diputado de Somos Buenos Aires, el boleto gratuito constituye una inversión en capital humano, no un gasto. Señaló que garantizar transporte accesible para estos sectores esenciales contribuye a reducir desigualdades y refuerza la presencia estatal en toda la provincia.

La iniciativa se suma a otros proyectos que la Legislatura analiza este año, como propuestas de boleto gratuito para docentes o para adultos mayores de 65 años. Con este nuevo texto, la discusión sobre la ampliación de beneficios en el transporte público vuelve al centro del debate bonaerense.

Fuente: Dib