A partir del 1 de diciembre, el boleto plano para el servicio de transporte público urbano colectivo de pasajeros en el Partido de General Pueyrredon costará $1550, según lo establece el decreto refrendado por el intendente Guillermo Montenegro y el secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli.

Además del boleto plano urbano, se actualizaron las tarifas de las líneas suburbanas y urbanas mixtas, que ahora oscilan entre $1.550 y $2.459,59, según el recorrido. El precio actual es $1360.

La medida se enmarca en las facultades delegadas por el Concejo Deliberante al Departamento Ejecutivo, para fijar la tarifa del transporte público hasta el 31 de diciembre. Desde la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (CAMETAP) habían solicitado un precio de $1909,82.

Entre los fundamentos del Ejecutivo, se encuentran una caída sostenida en la demanda de pasajeros tras la pandemia, que aún no logra recuperarse; un bajo nivel de subsidios, que actualmente cubren solo el 13,21% del costo por kilómetro, frente al 30,4% registrado en 2021; y la inflación acumulada en el rubro transporte entre abril y septiembre, que alcanzó el 14,27%.

De todos modos, se destacó que se mantienen los beneficios vigentes a estudiantes de niveles inicial, primario, secundario y formación profesional de escuelas públicas; docente, no docentes y auxiliares de establecimientos educativos públicos; personas con discapacidad, conforme a las ordenanzas vigentes.

