Hoy comenzó a regir el incremento en la tarifa del transporte público urbano en el Partido de General Pueyrredon. Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto plano urbano pasó a costar $1550, según lo establece el decreto firmado por el intendente Guillermo Montenegro y el secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli.

La actualización también alcanzó a las líneas suburbanas y mixtas, cuyos valores ahora oscilan entre $1550 y $2459,59, dependiendo del recorrido. Hasta ayer, el precio general del pasaje era de $1360.

La suba se implementa en el marco de las facultades otorgadas por el Concejo Deliberante al Ejecutivo municipal para definir la tarifa del transporte público hasta el 31 de diciembre.

Cabe recordar que desde la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (CAMETAP) habían solicitado que el boleto alcanzara los $1909,82, un monto finalmente inferior al aprobado.

La medida ya impacta desde hoy en todos los servicios urbanos y suburbanos del distrito.

